Глава МИД Украины заявил, что граждане страны на десятилетия запомнят отказ ФРГ от поставок оружия

В Германии пояснили, что не осуществляют такие поставки в кризисные регионы Фото: REUTERS

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба раскритиковал власти Германии за отказ продавать Киеву летальное вооружение. Как пояснили в Берлине, страна не осуществляет такие поставки в кризисные регионы.

Кулеба, однако, подчеркнул, что украинское руководство разочаровано этим решением ФРГ. По словам министра, Киев ценит политическую поддержку Германии, но не забудет этого отказа.

"Мы разочарованы отказом ФРГ утвердить поставки оборонительного вооружения Украине. К сожалению, украинцы еще десятилетиями будут помнить об этом, и для меня как для главы МИД это очень печально", - заявил Кулеба в интервью газете Die Welt.

Как ранее писал сайт kp.ru, Папа Римский Франциск предложил верующим провести День молитвы за мир, чтобы остановить эскалацию ситуации вокруг Украины. Обратить свои мысли в сторону безопасности страны понтифик предложил в среду, 26 января.