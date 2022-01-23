Глава МИД Австрии заявил, что готовящиеся ЕС санкции против России не коснутся "Северного потока - 2"

Австрийский дипломат отметил, что Европа в определенной степени зависит от энергии из России Фото: REUTERS

Глава МИД Австрии Александер Шалленберг сообщил, что Евросоюз работает над пакетом санкций против России в сфере экономики и финансов на случай эскалации ситуации на Украине. Ограничительные меры, однако, не коснутся газопровода "Северный поток - 2".

Как рассказал Шалленберг в интервью Presse am Sonntag, Евросоюз готов дать "недвусмысленный и быстрый" ответ России, если того потребует ситуация. Например, вероятно отключение страны от системы SWIFT - этот вариант санкций находится на обсуждении и не снимается с него.

При этом Шалленберг выступает против санкций в отношении "Северного потока - 2". Министр считает, что их введение в итоге маловероятно.

"Мы в Европе в определенной степени зависим от энергии из России. Такова реальность, и "Северной поток 2" еще даже не является ее частью. Мы не изменим это за одну ночь, если хотим иметь тепло и электричество", - заключил он.

Как ранее писал сайт kp.ru, России грозят санкции не только в случае гипотетического вторжения на Украину, но и в случае, если Британия решит, что осуществляется попытка привести к власти "пророссийских политиков". Об этом заявил министр юстиции Великобритании Доминик Рааб.