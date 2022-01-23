Бывший генсек НАТО Схеффер заявил, что Украина не станет членом альянса в "обозримом будущем"

По мнению экс-генсека, это было ясно еще в 2008 году Фото: REUTERS

Бывший генсек НАТО Яап де Хоп Схеффер считает, что в ближайшее время Украине не сможет стать новым членом НАТО. Свое мнение он высказал в интервью газете Financial Times.

Как заявил Схеффер, о том, что Украине в ближайшем будущем не стать членом альянса, было известно еще членам саммита НАТО в Бухаресте в 2008 году. Там обсуждался, в частности, план действий по членству в НАТО для Украины и Грузии.

"В обозримом и в непредвиденном будущем они (Украина) не станут членом НАТО. И я думаю, что вся группа за столом в Бухаресте знала это. Уже было ясно, что для противников (членства Украины в НАТО) это (промедление со вступлением в альянс) продлится до тех пор, пока ад не замерзнет", - заявил экс-генсек.

Как ранее писал сайт kp.ru, глава российского МИД Сергей Лавров прокомментировал позицию России по нерасширению НАТО на восток, которая была отражена в гарантиях безопасности. Министр заявил, что "русофобское меньшинство теперь правит в НАТО, как и в ЕС".