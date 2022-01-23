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Политика23 января 2022 14:01

Захарова: Запад пытается подготовить информационное пространство для ряда крупных провокаций

Предполагается, что провокации могут быть военного характера
Наталья СМИРНОВА
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Официальный представитель российского МИД Мария Захарова

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что Запад пытается подготовить информационное пространство для целого ряда крупных провокаций. По мнению дипломата, это уже происходит.

"[В информационной среде] идет подготовка, возможно, к целому ряду крупных провокаций. Для этого готовится общественное сознание, общественное мнение. Для коллективного Запада, для НАТО, для англосаксов чрезвычайно важно создать информационное поле, без него они не могут действовать", - сказала Захарова в эфире "Россия 1".

Дипломат предположила, что следующим шагом могут быть масштабные манипуляции в информационном поле и провокации, в том числе, военного характера.

Как ранее писал сайт kp.ru, посольство России в Великобритании призвало британские власти прекратить эскалацию вокруг Украины. Вместо этого российская сторона предложила партнерам внести вклад в реальные дипломатические усилия.