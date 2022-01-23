Блинкен объяснил, почему США пока что не вводят санкции против России

Госсекретарь США Энтони Блинкен Фото: REUTERS

Госсекретарь США Энтони Блинкен ответил на вопрос журналистов о том, почему Вашингтон до сих пор не ввел санкции против России. Как отметил представитель Белого дома, на данный момент для этого еще не пришло время.

"Главная цель санкций — это сдерживание российской агрессии. Таким образом, если их задействовать сейчас, то мы потеряем сдерживающий эффект", — отметил Блинкен в комментарии телеканалу CNN.

По его словам, США не планируют вводить санкции против России до "вторжения на Украину". Кроме того, считает Блинкен, ограничительные меры могут вовсе не пригодиться, если Москва и Вашингтон найдут точки соприкосновения и решат острые вопросы.

Как ранее писал сайт kp.ru, глава МИД Австрии Александер Шалленберг сообщил, что Евросоюз работает над пакетом санкций против России в сфере экономики и финансов на случай эскалации ситуации на Украине. Ограничительные меры, однако, не коснутся газопровода "Северный поток - 2".