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В мире23 января 2022 15:41

Блинкен объяснил, почему США пока что не вводят санкции против России

Блинкен сообщил, что США пока не вводят санкции против России, чтобы не потерять "сдерживающий эффект"
Наталья СМИРНОВА
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Госсекретарь США Энтони Блинкен

Госсекретарь США Энтони Блинкен

Фото: REUTERS

Госсекретарь США Энтони Блинкен ответил на вопрос журналистов о том, почему Вашингтон до сих пор не ввел санкции против России. Как отметил представитель Белого дома, на данный момент для этого еще не пришло время.

"Главная цель санкций — это сдерживание российской агрессии. Таким образом, если их задействовать сейчас, то мы потеряем сдерживающий эффект", — отметил Блинкен в комментарии телеканалу CNN.

По его словам, США не планируют вводить санкции против России до "вторжения на Украину". Кроме того, считает Блинкен, ограничительные меры могут вовсе не пригодиться, если Москва и Вашингтон найдут точки соприкосновения и решат острые вопросы.

Как ранее писал сайт kp.ru, глава МИД Австрии Александер Шалленберг сообщил, что Евросоюз работает над пакетом санкций против России в сфере экономики и финансов на случай эскалации ситуации на Украине. Ограничительные меры, однако, не коснутся газопровода "Северный поток - 2".