Госсекретарь США отказался комментировать обвинения Британии в адрес России

Госсекретарь США Энтони Блинкен Фото: REUTERS

Госсекретарь США Энтони Блинкен отказался комментировать обвинения Великобритании в адрес России. В МИД страны ранее заявили, что российские спецслужбы якобы планируют внедрить на Украине "пророссийского лидера". При этом никаких доказательств своих заявлений британское ведомство не привело.

Блинкен отметил, что не может комментировать те или иные разведывательные данные. Однако в США якобы знали о том, что Россия может использовать "такую тактику".

"Я не могу комментировать те или иные разведданные. Тем не менее, как вам известно, в течение нескольких недель мы предупреждали о подобной тактике. И мы заявляли об этом публично", - сказал Блинкен в интервью телеканалу CNN.

Как ранее писал сайт kp.ru, посольство России в Великобритании призвало британские власти прекратить эскалацию вокруг Украины. Вместо этого российская сторона предложила партнерам внести вклад в реальные дипломатические усилия.