Литва запретила въезд Наташе Королевой и Хабибу

Певица Наташа Королева Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Литва запретила въезд в страну российской певице Наташе Королевой и исполнителю Хабибу Шарипову, также известному как Хабиб. Они включены в число невъездных персон на несколько лет.

Запрос в МИД запретить въезд этим исполнителям в пятницу, 21 января, направили председатель комитета Сейма (парламента) по национальной безопасности и обороне Лауринас Касчюнас и депутат Витаутас Юозапайтис. Они указали, что в скором времени у Королевой и Хабиба состоятся гастроли в Литве, однако ранее эти же звезды выступали с концертами в Крыму. Политики попросили оценить идеологическую составляющую будущих гастролей в республике.

В итоге департамент миграции при МВД Литвы принял решение о запрете на въезд для российских исполнителей. Как сообщает в воскресенье национальное радио LRT, Королева и Хабиб не смогут посещать республику до 21 января 2027 года.

Как ранее писал сайт kp.ru, Литва готова передать Украине летальное оружие, заявил литовский министр обороны Арвидас Анушаускас. Какое именно оружие будет передано Киеву, Анушаускас не уточнил, объяснив, что это вопрос нескольких сторон, включая производителя и поставщика.