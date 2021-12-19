Литва готова передать Украине летальное оружие Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Литва готова передать Украине летальное оружие, заявил литовский министр обороны Арвидас Анушаускас.

«Необходимо всячески поддерживать Украину, и Литва к этому готова, в том числе к передаче Украине летального оружия», – передает слова главы Минобороны Литвы издание LRT.

Какое именно оружие будет передано Киеву, Анушаускас не уточнил, объяснив, что это вопрос нескольких сторон, включая производителя и поставщика.

Как писал сайт kp.ru, ранее сообщалось о намерении Вильнюса передать Киеву военную амуницию на общую сумму 677 тысяч евро в рамках военного сотрудничества. Литва была готова отправить на Украину на безвозмездной основе 490 бронежилетов стоимостью 617,8 тысячи евро и 490 баллистических поясов на 59,3 тысячи евро.

Напомним, Украина попросила США нарастить поставки вооружения.