Володин призвал ввести ответственность для чиновников, отвечающих за ситуацию с бездомными животными

Председатель Госдумы Вячеслав Володин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что ответственность за инциденты с нападением бродячих собак на людей должны нести чиновники на местах. Таким образом политик прокомментировал трагедию в Забайкалье, где стая псов насмерть загрызла семилетнюю девочку.

Своим мнением по вопросу Володин поделился в своем Telegram-канале. Он отметил, что полемика вокруг проблемы имеет две крайности: либо призывы избавляться от животных, либо просьбы ничего не делать с ними.

"Но совершенно очевидно: решение предстоит найти, не руководствуясь этими позициями.

Представители местных органов власти не считают эту проблему для себя приоритетной. Количество бездомных собак увеличивается. Нет региональных программ по строительству приютов для животных, их стерилизации, грантов для поддержки зоозащитников, которые занимаются этой проблемой более эффективно, чем муниципальные предприятия", - рассказал Володин.

Он предложил ввести ответственность для чиновников, отвечающих за ситуацию с бездомными животными на местах. А также разработать меры поддержки гражданских инициатив со стороны региональных и местных бюджетов. Например, частных приютов для животных.

"Решать проблему надо. Но очевидно одно: сводить счёты с животными, уничтожать их — не выход из ситуации. Этот вопрос необходимо решать цивилизованно и достойно.

Наши дети не должны быть жертвами бездействия взрослых", - резюмировал Володин.

Как ранее писал сайт kp.ru, 23 января председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил подготовить предложения о том, как изменить законодательство в сфере отлова бродячих собак. На этот шаг было решено пойти из-за очередного нападения беспризорных животных на человека.