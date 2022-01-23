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В мире23 января 2022 19:42

Эксперт ВОЗ предупредила о появлении более заразных штаммов коронавируса

Она также призвала не считать "омикрон" слабым штаммом коронавируса
Наталья СМИРНОВА
Комментарии (6)Комментарии (6)(6)
Чем больше циркулируется новый вариант вируса, тем сильнее он подвергается изменениям

Чем больше циркулируется новый вариант вируса, тем сильнее он подвергается изменениям

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Эксперт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария ван Керкхове заявила, что после "омикрона" появится новый штамм коронавируса. Он будет еще более заразным, предупреждает специалист.

Как заявила Керкхове в эфире программы "Наука за пять минут" в воскресенье, 23 января, чем дольше циркулирует новый вариант коронавируса, тем сильнее он мутирует. И эти изменения только усиливают его.

"Несомненно, они будут более заразными, поскольку им потребуется превзойти варианты, которые циркулируют сейчас", - пояснила эксперт.

Она также призвала не считать "омикрон" слабым штаммом коронавируса только потому, что он дает более легкое течение болезни, чем "дельта". Как отметила Керкхове, у "омикрона" более сильны другие характеристики, среди которых уровень заражения.

Как ранее писал сайт kp.ru, штамм коронавируса "омикрон" может положить конец пандемии коронавируса в Европе. С таким мнением выступили специалисты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в воскресенье, 23 января.