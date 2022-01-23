Эксперт ВОЗ предупредила о появлении более заразных штаммов коронавируса

Чем больше циркулируется новый вариант вируса, тем сильнее он подвергается изменениям Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Эксперт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария ван Керкхове заявила, что после "омикрона" появится новый штамм коронавируса. Он будет еще более заразным, предупреждает специалист.

Как заявила Керкхове в эфире программы "Наука за пять минут" в воскресенье, 23 января, чем дольше циркулирует новый вариант коронавируса, тем сильнее он мутирует. И эти изменения только усиливают его.

"Несомненно, они будут более заразными, поскольку им потребуется превзойти варианты, которые циркулируют сейчас", - пояснила эксперт.

Она также призвала не считать "омикрон" слабым штаммом коронавируса только потому, что он дает более легкое течение болезни, чем "дельта". Как отметила Керкхове, у "омикрона" более сильны другие характеристики, среди которых уровень заражения.

Как ранее писал сайт kp.ru, штамм коронавируса "омикрон" может положить конец пандемии коронавируса в Европе. С таким мнением выступили специалисты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в воскресенье, 23 января.