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Общество23 января 2022 20:02

Инфекционист Полинг заявила, что "омикрон" можно выявить самостоятельно по одному симптому

Инфекционист Полинг назвала кашель и усталость яркими симптомами при "омикроне"
Наталья СМИРНОВА
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В отличие от "дельта-штамма", многие больные не теряют ни вкуса, ни обоняния

В отличие от "дельта-штамма", многие больные не теряют ни вкуса, ни обоняния

Фото: Мария ЛЕНЦ

Специалист по инфекционным заболеваниям доктор Кэтрин Полинг перечислила основные симптомы "омикрон-штамма". По ее словам, ориентируясь на эти признаки, больные могут предположить, что заболели коронавирусом.

По словам медика, в первую очередь для "омикрона" характерны кашель, заложенность носа, насморк и усталость.

"Даже при легких прорывных инфекциях боль в горле остается наиболее часто встречающимся симптомом", — сказала Полинг в эфире телеканала NBC News.

Также специалист посоветовала не ориентироваться на такие симптомы, как потеря вкуса и обоняния. По ее словам, они были характерны для "дельта-штамма" и часто отсутствуют при "омикроне".

Как ранее писал сайт kp.ru, эксперт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария ван Керкхове заявила, что после "омикрона" появится новый штамм коронавируса. Он будет еще более заразным, предупреждает специалист.