Опубликован итоговый состав олимпийской сборной России по хоккею Фото: REUTERS

23 января стали известны все имена всех российских хоккеистов, которые будут выступать на предстоящих зимних Олимпийских играх в Пекине за Россиию

Всего в состав вошли 25 хоккеистов, еще шесть человек вошли в список запасных игроков.

Итоговый состав российской сборной по хоккею на Олимпиаду-2022:

Вратари: Иван Федотов, Александр Самонов, Тимур Билялов.

Защитники: Егор Яковлев, Александр Никишин, Дамир Шарипзянов, Сергей Телегин, Никита Нестеров, Артем Минулин, Вячеслав Войнов, Александр Елесин.

Нападающие: Сергей Андронов, Артем Анисимов, Дмитрий Воронков, Михаил Григоренко, Арсений Грицюк, Никита Гусев, Павел Карнаухов, Артур Каюмов, Кирилл Марченко, Сергей Плотников, Кирилл Семенов, Антон Слепышев, Андрей Чибисов, Вадим Шипачев.

Запасные: вратарь Дмитрий Шугаев, защитник Семен Чистяков и нападающие Александр Кадейкин, Андрей Кузьменко, Владимир Ткачев и Станислав Галиев.

Как пишет КП-Спорт, 24-е Зимние Олимпийские игры будут проходить в столице Китае с 4 по 20 февраля 2022 года. Спортсменам предстоит разыграть 109 комплектов медалей. Больше всего наград будет в конькобежном спорте (14). В этом году сборная команда России будет выступать под флагом Олимпийского комитета России. также она будет называться команда ОКР.

Недавно власти Китая выявили 72 зараженных коронавирусом среди прибывших в страну для участия в Олимпийских играх. Как сообщает оргкомитет спортивного мероприятия, зараженные были обнаружены с 4 по 22 января 2022 года. Всего за этот период в Китай на Олимпиаду прибыло 2586 человек.