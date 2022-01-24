МИД России: Запад использует Украину как инструмент проведения своих экспериментов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Западные страны использует Украину в качестве своего инструмента проведения экспериментов в данном регионе. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

- Запад воспринимает Украину лишь как инструмент воздействия, необходимый для проведения своих интересов в регионе, дестабилизации ситуации, ... обвинения нас бесконечные, - рассказала представитель дипломатического ведомства "Известиям".

Он также добавила, что для западных стран это означает возможность "поддерживать огонь санкций, постоянно что-то туда подкидывать".

- Вот взяли в качестве площадки для экспериментов Украину несчастную, несчастный украинский народ, - добавила дипломат.

Накануне Захарова заявила, что Запад пытается подготовить информационное пространство для целого ряда крупных провокаций. По мнению дипломата, это уже происходит. Она предположила, что следующим шагом могут быть масштабные манипуляции в информационном поле и провокации, в том числе, военного характера.