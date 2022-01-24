Украина получила вторую партию военной помощи от США Фото: REUTERS

На Украине приземлился еще один самолет со второй партией военной помощи от Соединенных Штатов. Об этом в Твиттере заявил глава Минобороны Украины Алексей Резников.

- Второй самолет в Киеве! Более 80 тонн оружия для усиления обороноспособности Украины от наших друзей из США! И это еще не конец, - написал руководитель военного ведомства.

По данным издания "НВ", речь идет о ручных одноразовых гранатометах M141 Bunker Defeat Munition, или SMAW-D и партии ПТРК Javelinю.

22 января в Незалежную поступила первая партия дополнительной военной помощи от США, которая содержит около 90 тонн летального оружия. В американском посольстве отметили, что военная помощь "демонстрирует твёрдую приверженность" Вашингтона "укреплению обороноспособности Украины на фоне растущей агрессии со стороны России".