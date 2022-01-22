Первая партия дополнительной военной помощи США поступила на Украину. Фото: посольство США в Киеве

На Украину поступила первая партия дополнительной военной помощи от США, которая содержит около 90 тонн летального оружия. Об этом сообщило американское посольства в Киеве, отметив, что таким образом Вашингтон показал «приверженность укреплению обороноспособности» незалежной.

Первая партия дополнительной военной помощи США поступила на Украину. Фото: посольство США в Киеве

«Первая из нескольких партий пакета помощи, недавно принятого президентом [США Джо] Байденом для Украины, сегодня ночью прибыла в Киев. Этот груз включает около 90 тонн летального оружия, в том числе боеприпасы для защитников Украины на линии фронта», - говорится в заявлении, опубликованном на странице диппредставительства в Twitter

В американском посольстве отметили, что военная помощь «демонстрирует твёрдую приверженность» Вашингтона «укреплению обороноспособности Украины на фоне растущей агрессии со стороны России».

Первая партия дополнительной военной помощи США поступила на Украину. Фото: посольство США в Киеве

Как писал сайт kp.ru, накануне Вашингтон также подтвердил свои планы передать Киеву пять вертолетов российского производства Ми-17, которые изначально предназначались для военных Афганистана.

Напомним, Кремль в свою очередь ни раз заявлял, что Москва не собирается ни на кого нападать, а перемещение российских войск происходит только на территории страны и является суверенным делом государством.