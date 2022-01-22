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В мире22 января 2022 6:55

Первая партия дополнительной военной помощи США поступила на Украину

Груз содержит 90 тонн летального оружия
Елена ГИЛЬМАНОВА
Елена ГИЛЬМАНОВА
Комментарии (32)Комментарии (32)(32)
Первая партия дополнительной военной помощи США поступила на Украину. Фото: посольство США в Киеве

Первая партия дополнительной военной помощи США поступила на Украину. Фото: посольство США в Киеве

На Украину поступила первая партия дополнительной военной помощи от США, которая содержит около 90 тонн летального оружия. Об этом сообщило американское посольства в Киеве, отметив, что таким образом Вашингтон показал «приверженность укреплению обороноспособности» незалежной.

Первая партия дополнительной военной помощи США поступила на Украину. Фото: посольство США в Киеве

Первая партия дополнительной военной помощи США поступила на Украину. Фото: посольство США в Киеве

«Первая из нескольких партий пакета помощи, недавно принятого президентом [США Джо] Байденом для Украины, сегодня ночью прибыла в Киев. Этот груз включает около 90 тонн летального оружия, в том числе боеприпасы для защитников Украины на линии фронта», - говорится в заявлении, опубликованном на странице диппредставительства в Twitter

В американском посольстве отметили, что военная помощь «демонстрирует твёрдую приверженность» Вашингтона «укреплению обороноспособности Украины на фоне растущей агрессии со стороны России».

Первая партия дополнительной военной помощи США поступила на Украину. Фото: посольство США в Киеве

Первая партия дополнительной военной помощи США поступила на Украину. Фото: посольство США в Киеве

Как писал сайт kp.ru, накануне Вашингтон также подтвердил свои планы передать Киеву пять вертолетов российского производства Ми-17, которые изначально предназначались для военных Афганистана.

Напомним, Кремль в свою очередь ни раз заявлял, что Москва не собирается ни на кого нападать, а перемещение российских войск происходит только на территории страны и является суверенным делом государством.