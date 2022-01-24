Захарова напомнила США, что Россия ждет письменный ответ по гарантиям безопасности Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что Москва ждет от США письменный ответ на каждый из пунктов предложений по гарантиям безопасности.

Также она добавила, что российская сторона проявляет полное стремление к сотрудничеству с американскими коллегами.

- Мы передали письменные предложения нашим западным партнерам, прежде всего Америке. ... Сейчас мы откликнулись моментально на их желание провести некую уточняющую встречу. Она проведена, несмотря на графики... Мы ждем письменных ответов, - рассказала Захарова "Известиям".

17 декабря 2021 года российский МИД опубликовал проекты договоров России с НАТО и США о гарантиях безопасности. Всего было создано два документа, переведенные на несколько языков. Основными положениями первого документа являются исключение продвижения НАТО на Восток и присоединение к альянсу Украины. Также Россия просит не размещать дополнительных вооружений за пределами стран, в которых они были до присоединения к альянсу стран Восточной Европы и отказаться от военной деятельности на ближайших к РФ территориях.