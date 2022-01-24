NYT: Байден думает о размещении военных сил США в странах Прибалтики и Восточной Европы Фото: REUTERS

Президент США Джо Байден рассматривает возможность размещения американский войск, в том числе авиации и флота, в странах Прибалтики и Восточной Европы. Об этом 24 января сообщила газета The New York Times со ссылкой на источники в администрации.

По данным издания, речь может идти о "нескольких тысячах" американских военнослужащих.

В частности, представители Пентагона в минувшую субботу представили главу государства варианты переброски сил США как можно ближе к российским границам. В рамках одного из их специалисты оборонного ведомства предлагают направить в страны Восточной Европы от одной до пяти тысяч военнослужащих.

Накануне газета Le Figaro публиковала репортаж корреспондента Николя Барот с места учений НАТО в Прибалтике. В статье говорится, что альянс усиливает военное присутствие, готовясь к "конфликту" с Россией. Отмечается, что в маневрах принимают участие французские и британские танки, бронеавтомобили, БМП, противотанковые снаряды и ракеты.