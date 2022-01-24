Умер Тьерри Мюглер, французский модельер и основатель дома моды Mugler

Умер Тьерри Мюглер Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Умер Тьерри Мюглер - известный французский модельер, фотограф и основатель дома моды Mugler. Он скончался в возрасте 73 лет. Об этом говорится в сообщении на странице модельера в Facebook.

- С прискорбием сообщаем о смерти господина Манфреда Тьерри Мюглера в воскресенье, 23 января, - написано в посте.

Издание France-Presse со ссылкой на представителя Мюглера Жана-Батиста Ружо уточняет, что смерть модельера наступила от естественных причин.

По данным парижского журнала Gala, впервые Тьерри создал коллекцию женской одежды еще в в 1973 году. Тогда в легло сочетание классики и современности.

Известность мирового уровня французкий модельер получил в 1980-х годах. В 1992 году он учредил свой парфюмерный бренд. В 2002 году Мюглер принял решение оставить пост креативного директора своего дома моды, но при этом он продолжал шить одежду.