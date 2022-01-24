РБК: Налог на вклады свыше 1 миллиона рублей затронет часть владельцев меньших сбережений Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В России в 2022 году налог на доходы с депозитов граждан на вклады более одного миллиона рублей по итогам прошлого года частично затронет держателей сбережений с меньшей суммой.

В частности, речь идет о вкладах, где начисленный процент превысил 42,5 тысячи рублей за год, пишет РБК. Счет на уплату налога граждане получат к осени.

Сейчас по закону налогом не облагается сумма доходов, которая была получена путем умножения ключевой ставки Центробанка на начало года (4,25%) на миллион рублей. Но ставка ЦБ выросла вдвое, а вместе с ней произошел рост и процентных ставок по банковским депозитам.

По словам экспертов, опрошенных РБК, по итогам прошлого года обязанность уплатить налог может возникнуть по депозитам с суммой от 700 тысяч рублей. В частности, вкладчик, разместивший на единственном с начала года вкладе 710 тысяч рублей под 4,5%, а в августе переложивший средства под 8% , мог заработать за год 42,85 тысячи рублей. В таком случае ему придется заплатить налог в размере 13% с 350 рублей, что в конечном итоге составит 45,5 рубля.

Напомним, с 1 января 2021 года в России действуют изменения в Налоговом кодексе, по которым часть доходов с банковских вкладов, а также инвестиций в ценные бумаги облагаются подоходным налогом 13%. Согласно принятому постановлению, налог взимается не с суммы вклада, а только с полученного дохода, и действуют для тех, кто имеет в общей сумме на вкладах и счетах больше 1 миллиона рублей и получает доход выше ключевой ставки Банка России.