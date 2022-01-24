Times: Британия опасается ограничений поставок газа в Европу из-за санкций против России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Власти Великобритании переживают, что применение жестких экономических санкций против России может спровоцировать Москву на ответные меры.

В частности, Лондон опасается, что это может включать в себя сокращение поставок газа в Европу, что грозит энергетическим кризисом в регионе. Об этом сообщает газета The Times со ссылкой на источники в кабмине королевства.

Москва, как считают неназванные высокопоставленные чиновники, в случае введения санкций со стороны Запада может "использовать в качестве оружия" энергозависимость континентальных европейских стран от РФ. В таком случае есть риски резкого снижения поставок голубого топлива в государства Старого Света.

Как ранее писал сайт kp.ru, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выразил мнение, что резкое повышение цен на газ в Европе связано с манипуляциями российской компании "Газпром". Соответствующее заявление он сделал на совместном брифинге с канцлером Германии Олафом Шольцем во вторник, 18 января 2022 года.