Профессор Ислам заявил, что у 73% зараженных "омикроном" есть насморк Фото: Shutterstock

73% из числа всех заразившихся новым штаммом коронавируса "омикрон" в Бангладеш жаловались на насморк. Об этом рассказал официальный представитель Главного управления здравоохранения страны профессор Назмул Ислам, пишет bdnews24.

Эксперт также рассказал, что у 68% инфицированных были головные боли, а у 64%присутствовало чувство усталости. Кроме того, по крайней мере 60% заразившихся данным штаммом жаловались на чихание или боли в горле. Чуть меньше половины, 44% больных, пожаловались на кашель.

- Нам следует обратить внимание на эти симптомы, поскольку они похожи на симптомы сезонного гриппа, - завил Ислам.

Ранее комиссар Департамента общественного здравоохранения Чикаго Эллисон Арвадиа заявила, что у пациентов при заражении омикрон-штаммом коронавируса еще до получения положительного теста о наличии в организме инфекции может указывать боль в горле. Именно этот симптом считается наиболее распространенным среди других.

Накануне инфекционист Евгений Тимаков рассказывал, что при заражении штаммом коронавируса “омикрон" у заболевшего может наблюдаться как один симптом, так и комплекс признаков заболевания.