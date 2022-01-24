Иммунолог Жемчугов дал прогноз, когда закончится пандемия коронавируса

Иммунолог Владислав Жемчугов считает, что пандемия коронавируса скоро закончится Фото: REUTERS

Пандемия коронавируса в планетарном масштабе завершится в 2022 году, озвучил РИА Новости прогноз доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов.

"Я считаю, в планетарном масштабе в течение года это закончится однозначно, даже дойдет до самых дальних островов в Тихом океане", - констатировал Жемчугов.

По его словам, обращать внимание следует в первую очередь не на количество зараженных "омикронов", а на число людей, которым необходима госпитализация в связи с тяжелым течением болезни.

Эксперт выразил мнение, что в главная "задача" штамма "омикрон" – заразить как можно больше людей без фатальных последствий для большинства. После этого в связи с выработкой коллективного иммунитета образуется природно очаговая инфекция, как это было с вирусом Эбола, предположил врач.

Как ранее писал сайт kp.ru, директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что ученые не нашли научных предпосылок к тому что пандемия коронавирусной инфекции закончится на штамме "омикрон". Гинцбург отметил, что "омикрон"-вариант COVID-19 может "перезаражать всех".