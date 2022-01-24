Французский экс-разведчик Денесе назвал антироссийскую политику Запада "геополитическим самоубийством"

Эрик Денесе назвал антироссийскую политику США и НАТО "геополитическим самоубийством" Фото: REUTERS

Соединенные Штаты подводят Запад к "геополитическому самоубийству", вынуждая другие страны проводить антироссийскую политику, заявил изданию Atlantico доктор политических наук, бывший высокопоставленный сотрудник французской разведки Эрик Денесе.

По его оценке, действия американцев направлены на нанесение максимального экономического ущерба России и препятствовании развитию ее сотрудничества с Европой. В качестве примера Денесе привел санкции против "Северного потока – 2", который построили и в европейских интересах в том числе.

Бывший разведчик уверен, что США движет желание во что бы то ни стало удержать Европу в сфере своего влияния, а также не допустить, чтобы кто-либо в лагере союзников ставил под сомнения действия американцев.

"Все наводит на мысль о том, что Запад с лидером в лице США, похоже, приближается к геополитическому самоубийству, - подчеркнул Денесе. - Отрицание сегодняшним Западом исторических и географических реалий, а также его презрение к интересам других действующих лиц могут обернуться против него самого".

По его словам, в связи с началом переговоров Соединенных Штатов и России по гарантиям безопасности можно говорить о том, что американцы "с опозданием поняли, что не смогут заставить Москву отступить и что они понесут ответственность за конфликт, из которого они не смогут выйти победителям".

Как ранее писал сайт kp.ru, президент Ирана Ибрахим Раиси, выступая в Государственной думе России, выразил уверенность, что политика Североатлантического альянса в итоге приведет к распаду НАТО.

"НАТО занимается проникновением в географические пространства стран под различными предлогами и угрожает независимым государствам, распространяя западную модель", но именно это и станет причиной его распада, уверен Раиси.