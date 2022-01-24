Военные летчики России и Сирии провели первое совместное патрулирование

Российские и сирийские летчики провели первое совместное патрулирование Фото: Минобороны РФ

Российские и сирийские военные летчики провели первое совместное патрулирование над САР. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ.

Воздушно-космические силы России были представлены истребителями Су-34, Су-35 и самолетами А-50. От Сирии участвовали Миг-23 и Миг-29.

Российские летчики совершили взлет с авиабазы Хмеймим и отрабатывали удары по наземным целям. Сирийцы взлетели с аэродромов Сейкаль и Думэйр в окрестностях Дамаска и отвечали за контроль воздушного пространства и прикрытие.

Патрулирование проходило вдоль Голанских высот, затем по южной границе, вверх вдоль Евфрата и над северными районами Сирии. Также самолеты произвели пуски ракет по воздушным целям и поразили наземные мишени на одном из полигонов.

- Предполетная подготовка экипажей проводилась на авиабазе «Хмеймим». Где пилоты отработали все воздушные элементы на земле, использую макеты самолетов. И с помощью переводчиков на картах обсудили план действий. Командованием принято решение отныне сделать такие совместные полеты регулярными, — говорится в сообщении российского военного ведомства.

Ранее боевые корабли России, Ирана и Китая провели военно-морские учения «CHIRU-2022» в Аравийском море. Отработка спасения на море и противодействия морскому пиратству прошла в Оманском заливе и в воздушном пространстве над ним. От российской стороны в учениях принимал участие отряд кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) в составе гвардейского ордена Нахимова ракетного крейсера «Варяг», большого противолодочного корабля «Адмирал Трибуц» и большого морского танкера «Борис Бутома». Всего от трех флотов к учению привлекалось 14 боевых кораблей и вспомогательных судов.