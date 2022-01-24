Профессор Спектор заявил, что вакцинированные переносят "омикрон" как простуду

Профессор Тим Спектор рассказал, что вакцинированные легче переносят штамм "омикрон" Фото: REUTERS

Привитые от коронавируса легко переносят штамм "омикрон", испытывая симптомы обыкновенной простуды, рассказал изданию The Conversation британский эпидемиолог, профессор Тим Спектор.

"Омикрон вызывает симптомы, которые больше похожи на обычную простуду, особенно у людей, которые были вакцинированы", - подчеркнул ученый.

Он уточнил, что в чаще всего это боль в горле, насморк, головная боль, чихание и ощущение усталости.

Только в половине случаев у заболевших коронавирусной инфекции штамма "омикрон" наблюдались "традиционные" симптомы: высокая температура, потеря обоняния и кашель.

Как ранее писал сайт kp.ru, директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург пришел к выводу, что бессимптомно перенес заболевание "омикрон"-штаммом коронавируса. По словам ученого, от тяжелого течения болезни его защитила вакцинация "Спутником V".