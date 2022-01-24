ЕС не планирует вводить санкции против России после встречи глав МИД 24 января 2022 года

Жозеп Боррель Фото: REUTERS

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель сообщил, что главы Министерств иностранных дел Евросоюза после встречи в понедельник, 24 января 2022 года, не планирует принимать конкретных решений о санкциях против России.

- Мы не собираемся объявлять о каких-либо конкретных мерах, — сказал он.

Боррель уточнил, что процесс подготовки подобных мер продолжается. В частности, идут консультации с Соединенными Штатами Америки и партнерами Евросоюза.

Ранее глава МИД Австрии Александер Шалленберг сообщил, что Евросоюз работает над пакетом санкций против России в сфере экономики и финансов на случай эскалации ситуации на Украине. Ограничительные меры, однако, не коснутся газопровода «Северный поток – 2». Как рассказал Шалленберг в интервью Presse am Sonntag, Евросоюз готов дать «недвусмысленный и быстрый» ответ России, если того потребует ситуация. Например, вероятно отключение страны от системы SWIFT - этот вариант санкций находится на обсуждении и не снимается с него. При этом Шалленберг выступает против санкций в отношении «Северного потока – 2». Министр считает, что их введение в итоге маловероятно.