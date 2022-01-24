Самозанятых россиян предупредили о риске потери пенсии

Период, в течение которого самозанятый делал взносы, вносится ему в трудовой стаж, также начисляются пенсионные коэффициенты. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Самозанятые могут потерять пенсию, если откажутся от уплаты страховых взносов в Пенсионный фонд РФ. Об этом заявила заместитель руководителя Совфеда по социальной политике Елена Бибикова, передает "Парламентская газета".

«Если гражданин решил платить взносы, то у него появляется статус работающего, и он делает отчисления точно так же, как и индивидуальные предприниматели», — пояснила Бибикова.

Делать отчисления допускается один раз в год. На текущий год сумма взносов равна примерно 35 тысячам рублей. Период, в течение которого самозанятый делал взносы, вносится ему в трудовой стаж, также начисляются пенсионные коэффициенты. Это означает, что по достижении пенсионного возраста он сможет набрать требуемый для назначении пенсии стаж (в 2022 году - 13 лет) и нужное число пенсионных баллов (в 2022 году – 23,4).

В ситуации же, когда самозанятой гражданин платит только налог, а взносы в ПФР не делает, он лишается пенсионных прав. То есть у него не накапливается трудовой стаж и коэффициенты. В итоге, достигнув пенсионного возраста, человек может не набрать необходимого количества баллов и нужного стажа и ему начислят только социальную пенсию.

Отметим, к началу 2022 года, по данным налоговой инспекции, в РФ было зарегистрировано более 3,8 миллиона самозанятых. При этом большая часть из них не платит страховые взносы в ПФР.

Ранее Kp.ru писал о повышениях пенсий в России в феврале 2022 года.