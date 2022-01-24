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Политика24 января 2022 9:25

Глава МИД Швеции заявила, что в ближайшее время страна не собирается вступать в НАТО

Швеция не рассматривает вопрос членства в НАТО, заявила глава МИД
Мария ПАВЛОВА
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Министр инорстанных дел Швеции Анн Линде заявила, что страна пока не предполагает вступать в НАТО.

Министр инорстанных дел Швеции Анн Линде заявила, что страна пока не предполагает вступать в НАТО.

Фото: REUTERS

Швеция пока не намерена подавать заявку на вступление в НАТО и не рассматривает этот вопрос, заявила глава МИД этой страны Анн Линде. Министр иностранных дел Швеции сказала об этом 24 января в Брюсселе перед началом заседания глав МИД Евросоюза.

«В настоящее время мы не имеем намерения запрашивать членство в НАТО… Сейчас этот вопрос не рассматривается», - сказала Линде.

Швеция намерена подтвердить свое право самостоятельно выбирать линию обеспечения собственной безопасности. Эту позицию Анн Линде намерена довести до генсека альянса Йенса Столтенберга, встреча с которым у главы шведского МИД также запланирована на понедельник 24 января.

«Вместе с коллегой из Финляндии во время встречи с генсеком НАТО мы представим свой анализ ситуации, мы поговорим более детально о том, что важно для Швеции и Финляндии, к примеру, о том, что в любой ситуации мы должны иметь право выбирать свою линию обеспечения безопасности», - цитирует РИА Новости главу МИД Швеции.

Ранее Британия предложила Украине и Польше создать союз против Москвы и Минска. Подробности здесь на kp.ru.