Британия предложила Украине и Польше создать союз против Москвы и Минска

Глава МИД Великобритании Элизабет Трасс озвучила желание создать тройственный союз против России. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Великобритании, похоже, опять начали мыслить категориями времен Антанты и Тройственного союза. Не успели англичане удивить партнеров по НАТО заключением собственного военного пакта с Австралией, как из Лондона прозвучал призыв создать еще один союз - на этот раз с Варшавой и Киевом. Совет по геостратегии Британии прямым текстом предложил Польше и Украине дружить втроем против России и Белоруссии. На карте, выложенной в Twitter, наши две страны обозначены как «враждебные государства». Скажете, далековато Альбион расположен от новой «линии фронта». Отнюдь! На карте стрелками показано, как британцы собираются оказывать военную поддержку полякам и украинцам, опираясь на свои базы в Германии, Прибалтике и Румынии.

Выступая в субботу в австралийском Сиднее глава МИД Великобритании Элизабет Трасс заявила: «Мы развиваем новые трехсторонние связи с Польшей и Украиной и призываем Россию к деэскалации. Мы также настаиваем на альтернативных поставках энергоносителей, чтобы страны меньше зависели от российского газа». А чуть раньше британское минобороны уже решило в кратчайшие сроки направить сотни военных в качестве «сдерживающего фактора» для России в соседствующие с Украиной страны-члены НАТО - в ту же Польшу, а также прибалтийские государства.

Поскольку полноправного членства в НАТО Киеву не видать, то приглашение Украины в некий союз со странами, входящими в Североатлантический блок, скорее всего, призвано стать для нее этаким «утешительным призом», демонстрацией того, что к альянсу можно прилепиться и таким боком.

Удивительно, что на фоне столь откровенно антироссийского демарша министр Элизабет Трасс именно в ближайшие недели напросилась на визит в Москву для переговоров с Сергеем Лавровым. О чем - про тройственный союз рассказывать?

А вот Германия, по мнению, Киева от Англии в деле поддержки Украины преступно отстает и позволяет себе недопустимые действия. Вот, например, командующий Военно-морскими силами Германии Кай-Ахим Шенбах заявил, что Крым для официального Киева потерян и уже никогда не вернется, а также усомнился в возможности членства Украины в НАТО. Ну что ж, правду сказал мужик. Но после начавшейся травли был вынужден подать в отставку.

Украинский МИД закатил истерику - вызвал посла в Киеве Анку Фельдгузен и выразил ей протест и отдельное «глубокое разочарование» из-за отказа Германии поставлять оружие Украине.

Зато посол Украины в Германии Андрей Мельник сам перешел в атаку. Мол, отставки военно-морского главкома недостаточно для восстановления «полного доверия к немецкой политике», написал он в Twitter. «Немецкое высокомерие и мания величия. Правительство Германии должно изменить свой курс в отношении Киева», - считает Мельник.

Воистину, хвост виляет собакой...