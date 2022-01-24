НАТО стягивает силы в Восточную Европу из-за ситуации вокруг Украины

Йенс Столтенберг Фото: REUTERS

Члены НАТО стягивают силы в страны Восточной Европы из-за ситуации вокруг Украины. Об этом говорится на официальном сайте Североатлантического альянса.

В частности, свою военную технику в эти страны направили Дания, Нидерланды, Испания и Франция. Генсек альянса Йенс Столтенберг поприветствовал соответствующее решение союзников.

- НАТО будет продолжать принимать все необходимые меры для защиты и обороны всех союзников, в том числе путем усиления восточной части Альянса. Мы всегда будем реагировать на любое ухудшение условий нашей безопасности, в том числе путем укрепления нашей коллективной обороны, — сказал он.

Ранее доктор политических наук, бывший высокопоставленный сотрудник французской разведки Эрик Денесе заявил, что Соединенные Штаты подводят Запад к «геополитическому самоубийству», вынуждая другие страны проводить антироссийскую политику. По его оценке, действия американцев направлены на нанесение максимального экономического ущерба России и препятствовании развитию ее сотрудничества с Европой. В качестве примера Денесе привел санкции против «Северного потока – 2», который построили и в европейских интересах в том числе. Бывший разведчик уверен, что США движет желание во что бы то ни стало удержать Европу в сфере своего влияния, а также не допустить, чтобы кто-либо в лагере союзников ставил под сомнения действия американцев.