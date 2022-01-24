Лукашенко заявил об угрозах Госдепа США в адрес Белоруссии

Лукашенко заявил, что сотрудники Госдепа США угрожали Белоруссии новыми санкциями. Фото: REUTERS

Александр Лукашенко заявил, что представители Госдепа США пригрозили Белоруссии жесткими санкциями. По словам Лукашенко, сотрудники Госдепа, беседуя с белорусскими дипломатами в Нью-Йорке, допустили угрозы и менторский тон. Об этом президент Белоруссии заявил в понедельник 24 января, передает БЕЛТА.

«Буквально сутки назад до меня довели угрожающую позицию Госдепа США. Приехали к нашим дипломатам в Нью-Йорке и угрожают нам: да если вы позволите Путину и России, позволите это, то, то мы введем санкции. Если вы это ядерное оружие вернете в Беларусь, будет то и это. Понимаете, менторский какой-то тон в отношении Беларуси», - сказал Александр Лукашенко.

Лукашенко подчеркнул, что Запад пытается «сделать агрессором» Белоруссию, которая, по словам президента, наоборот, является «донором безопасности» в регионе. Также Александр Лукашенко отметил, что Белоруссия находится в таком положении, что ей невозможно «сделать хуже» и намерена защищать свои рубежи.

«Слушайте, нам уже хуже не сделаешь. Но если вы хотите нас вообще поставить на грань пропасти, ну вы знаете, как мы будем на это отвечать. Поэтому в контексте развития ситуации вокруг нас, здесь в регионе, и вашингтонского обкома нам легче не будет, нам придется защищать рубежи нашей страны так, как положено. И мы это умеем делать, мы это сделаем. И я в этом даже не сомневаюсь», - сказал Лукашенко.

Ранее Лукашенко заявил, что Россия и Белоруссия не хотят войны, но в случае угрозы «ломанут так, что мало не покажется». Подробности здесь на kp.ru.