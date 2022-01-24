В России выявлено 65 109 случаев заражения коронавирусом 24 января 2022 года

В России выявлено 65 109 случаев заражения коронавирусом Фото: Иван МАКЕЕВ

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией сообщил, что за минувшие сутки в России выявлено 65 109 случаев COVID-19. С начала пандемии зафиксировано 11 173 300 случаев.

Лидером по показателю стала Москва, где за сутки заболели 19 509 человек. Вторым идет Санкт-Петербург — 8413 случаев. Тройку замыкает Московская область — 5980 случаев.

Кроме того, за сутки медики зафиксировали 655 летальных исходов. Еще 21 714 человек выписали из больницы.

Отметим, что штамм «омикрон» был выявлен в 64 регионах страны.

Напомним, доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов считает, что пандемия коронавируса в планетарном масштабе завершится в 2022 году. По его словам, обращать внимание следует в первую очередь не на количество зараженных «омикронов», а на число людей, которым необходима госпитализация в связи с тяжелым течением болезни. Эксперт выразил мнение, что в главная «задача» штамма «омикрон» – заразить как можно больше людей без фатальных последствий для большинства. После этого в связи с выработкой коллективного иммунитета образуется природно очаговая инфекция, как это было с вирусом Эбола, предположил врач.