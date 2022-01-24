WSJ сообщила, что Германия перестала "слушаться" США

Если власти Штатов уверены, что "Северный поток 2" будет перекрыт в случае "вторжения", им следует научиться разграничивать политические игры и экономику, считает канцлер ФРГ Олаф Штольц. Фото: REUTERS

Германия, которая находится в трудном положении из-за проблем в отношениях сверхдержав, сделала выбор в пользу своих интересов. Это, в свою очередь, вызвало у США "раздражение", считает американский колумнист WSJ Дэвид Готард.

Также журналист назвал Берлин "ненадежным союзником" для Штатов. Кроме этого, он привел в пример действия Германии, прямо показывающие, что приход к власти нового канцлера Олафа Штольца не сделали Германию "послушной Белому дому".

В том числе, обозреватель WSJ считает особо показательным решение Германии не поставлять оружие Украине, а помогать в этом другим странам.

Еще один момент, по которому мнения Германии и США оказались различными, – это "Северный поток - 2". Если власти Штатов уверены, что российский газопровод будет перекрыт в случае "вторжения", им следует научиться разграничивать политические игры и экономику, считает Штольц.

Кроме всего, Германия с приходом нового канцлера начала активно сотрудничать с Китаем", что для США видится как "отсутствие заботы о демократическом мировом порядке".

Сайт Kp.ru ранее писал, о чем Германия и США договорились по "Северному потоку – 2".