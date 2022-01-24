Глава СПЧ высказался об обвинении Каляпина в "терроризме" со стороны Кадырова

Валерий Фадеев Фото: Михаил ФРОЛОВ

Глава Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев прокомментировал заявление главы Чечни Рамзана Кадырова о члене СПЧ, руководителе "Комитета против пыток" Игоре Каляпине. Комментарий опубликован на официальном сайте Совета.

Напомним, Кадыров заявил, что считает "террористами" Каляпина и журналистку "Новой газеты" Елену Милашину.

Фадеев отметил, что знает о "непростых отношениях" Кадырова и Каляпина. Он напомнил, что последний входит в Президентский совет, который является консультативным органом при главе государства.

"На эту должность он был назначен Указом Президента Российской Федерации, а, как известно, такие назначения в обязательном порядке сопровождаются соответствующими проверками", - констатировал Фадеев.

Руководитель СПЧ также обратил внимание, что для задержания человека по обвинению в терроризме необходимы серьезные доказательства.

"В любом случае нужно всегда оставаться в правовом поле и, предъявляя столь серьезные обвинения, о которых говорил глава Чечни в своем Телеграм-канале, иметь такую же серьезную доказательную базу", - говорится в комментарии Фадеева.

Как ранее писал сайт kp.ru, Рамзан Кадыров выразил мнение, что журналистку "Новой газеты" Елену Милашину и главу "Комитета против пыток", члена Совета при президенте по правам человека Игоря Каляпина следует задержать за "пособничество террористам".