Кадыров назвал "террористами" члена СПЧ Каляпина и журналистку Милашину

Рамзан Кадыров Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Рамзан Кадыров выразил мнение, что журналистку "Новой газеты" Елену Милашину и главу "Комитета против пыток", члена Совета при президенте по правам человека Игоря Каляпина следует задержать за "пособничество террористам". Соответствующее заявление глава Чечни сделал в своем телеграм-канале.

"Если есть в России закон и правоохранительные органы, то обращаюсь к ним: задержите этих пособников террористов, - написал Кадыров. - Доказательная база есть в материалах журналистских расследований на независимых каналах".

Руководитель Чеченской республики также назвал Игоря Каляпина и Елену Милашину "террористами", и заявил, что они получают доход благодаря раскручиванию темы Чечни и чеченцев, а также "разрабатывают сценарии и нашептывая на ухо своим персонажам тексты и поведение".

Официальных комментариев Каляпина и Милашиной по поводу слов Кадырова пока нет.

Как ранее писал сайт kp.ru, схожее обвинение Рамзан Кадыров выразил и в адрес судьи в отставке Верховного суда республики Сайди Янгулбаева, который вместе с дочерью покинул страну после задержания жены.

По словам Кадырова, "Янгулбаевы призывают к терроризму и экстремизму, поддерживают его". Кроме того, глава Чечни располагает данными об их причастности к нападению на бывшего сотрудника чеченских правоохранительных органов в Турции.