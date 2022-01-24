Глава ВОЗ Гебрейесус заявил о критическом этапе пандемии

Гебрейесус заявил, что пандемия ковида вошла в острую фазу. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что пандемия коронавирусной инфекции находится на критическом этапе. Об этом Гебрейесус сказал в понедельник 24 января во время онлайн-брифинга. Трансляция брифинга доступна в социальных сетях ВОЗ.

Гебрейесус напомнил, что пандемия COVID-19 продолжается третий год. По словам гендиректора ВОЗ, нельзя позволить этой фазе затянуться, также как нельзя ни впадать в панику, ни пренебрегать опасностью.

«Пандемия COVID-19 продолжается уже третий год, и мы находимся на критическом этапе. Мы должны работать вместе, чтобы довести острую фазу этой пандемии до конца. Мы не можем позволить ей и дальше затягиваться, скатываясь к панике или пренебрежению», - сказал Гебрейесус.

Глава ВОЗ отметил, что человечество имеет возможности, позволяющие положить конец острой фазе пандемии и рассказал, как нужно их использовать.

«У нас есть все инструменты, чтобы положить конец острой фазе этой пандемии. Но мы должны использовать их справедливо и разумно», - сказал Тедрос Гебрейесус.

В частности, гендиректор ВОЗ напомнил, что темпы вакцинации далеки от идеальных во всех странах мира. Так, в 86 странах вакцинировано менее 40 процентов населения, а 34 страны до сих пор не смогли привить даже 10 процентов населения. В то же время по программе справедливого распределения вакцин COVAX уже поставлен миллиард доз.

Гебрейесус сказал, что в ближайшие годы человечество будет жить с COVID-19 и должно научиться контролировать его, создав устойчивую и интегрированную систему для лечения острых респираторных заболеваний. Это поможет подготовиться к будущим пандемиям, уточнил глава ВОЗ.

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