Опрос: Более 60% украинцев выступили против второго срока Зеленского

Владимир Зеленский Фото: REUTERS

Действующий и бывший президенты Украины Владимир Зеленский и Петр Порошенко возглавили президентский рейтинг на Украине.

Об этом гласят данные исследования Киевского международного института социологии, в рамках которого КМИС спрашивал, за кого проголосуют украинцы на предстоящих президентских выборах.

- Относительно самую высокую поддержку имеют Владимир Зеленский (за него проголосовали бы 23,5% среди определившихся с выбором) и Петр Порошенко (20,9%). Разница в поддержке этих кандидатов в рамках статистической погрешности, то есть формально они «делят» первое место, — говорится в сообщении института.

Отмечается также, что более 60% респондентов не хотят, чтобы Зеленский остался на второй срок.

Ранее центр Socis обнародовал данные социологического исследования рейтинга действующих украинских политиков. По результатам опроса президент Украины Владимир Зеленский возглавил рейтинг тех, за кого опрошенные готовы отдать свои голоса на президентских выборах. Поддержать Зеленского готовы 16,7 процента респондентов, в то время как Петр Порошенко получил бы поддержку у 12,3 процента избирателей, Юлия Тимошенко – у 8,6, а лидер «Оппозиционной платформы «За жизнь» Юрий Бойко – у 7,9 процента. В то же время Владимир Зеленский возглавляет и антирейтинг кандидатов в главы государства. Ни при каких обстоятельствах не стали бы за него голосовать 32,4 процента респондентов.