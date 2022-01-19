Эксперты напугали, что курс рубля может упасть на 20%

В случае эскалации конфликта на Украине рубль может просесть на 20% - до 85 - 90 рублей за доллар. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В случае эскалации конфликта на Украине рубль может просесть на 20% - до 85 - 90 рублей за доллар. Такой прогноз опубликовали аналитики инвесткомпании «Ренессанс Капитал», пишет РБК. По мнению экспертов, серьезные последствия будут для всех российских финансовых рынков. Упадут акции, подешевеют облигации. А Центробанку придется срочно вмешиваться и принимать «экстренные меры», чтобы стабилизировать ситуацию.

Как считают аналитики, в этом случае может повториться сценарий 2014 - 2015 годов. Тогда наши рынки испытали шок из-за объявленных Западом санкций, связанных с событиями в Крыму и на Донбассе. Котировки ценных бумаг резко пошли вниз. Последовал за ними и курс нашей валюты. Стоимость доллара в моменте достигала 80 рублей, а евро - даже превышала 100 рублей. Чтобы сдержать пике, ЦБ пришлось пойти на крайние меры. Ключевую ставку подняли с 10,5% до 17% годовых. Это охладило пыл спекулянтов.

В самом Центробанке футуристические размышления аналитиков не комментируют. В последние годы ЦБ наладил все механизмы и проводил смешанную валютную политику. С одной стороны, рубль сейчас плавающий. Его курс определяется спросом и предложением на валютной бирже. С другой, в случае необходимости ЦБ и Минфин могут влиять на этот баланс. Например, сокращая объем закупок валюты в Фонд национального благосостояния или даже распродавая часть резервов для наполнения бюджета. Это поможет приостановить обвал рубля, если он вдруг начнется. Резервов для этого хватает.

ВОПРОС НА ЗАСЫПКУ

В какой валюте хранить сбережения?

Самый простой ответ - в той, в которой вы тратите деньги. Если в основном это продукты питания, отечественные товары и услуги, то большинство сбережений лучше держать в национальной валюте. Тем более что ставки по банковским вкладам в рублях сейчас близки к двузначным. А по валютным - почти нулевые.

Если часть расходов зависит от колебаний доллара или евро (отпуск за границей, импортная техника и т.д.), именно эту часть можете хранить в иностранной валюте. Для собственного спокойствия. Например, можно распределить сбережения в соотношении 80 на 20 в пользу рубля.

Предсказать поведение курсов не может ни один эксперт. Особенно сейчас, когда многое зависит от геополитических настроений. Просто знайте, что накопления в долларах станут выгоднее рублевых вкладов (под 9 - 10%) только в том случае, если бакс к концу года подорожает до 84 - 85 рублей.

А чтобы развеять стереотип о том, что хранить деньги в долларах всегда выгоднее, чем в рублях, напомню, что ровно шесть лет назад - 22 января 2016 года - за один доллар на валютной бирже давали 83,5 рубля. Те, кто купил тогда валюту, до сих пор не могут выйти в ноль. А если посчитать упущенную прибыль, то она составляет 30 - 40%. Это совокупный доход, который человек мог получить, если бы держал эти деньги на рублевом вкладе.