Дмитрий Песков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил об отсутствии обсуждений локдауна в России.

- Никакие локдауны никто не обсуждает, мы видим динамику, — сказал пресс-секретарь российского лидера в разговоре с журналистами.

По его словам, оперштаб и Кремль принимают решения по коронавирусным мерам, ориентируясь на уровень госпитализаций.

Ранее оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией сообщил, что за минувшие сутки в России выявлено 65 109 случаев COVID-19. С начала пандемии зафиксировано 11 173 300 случаев. Лидером по показателю стала Москва, где за сутки заболели 19 509 человек. Вторым идет Санкт-Петербург — 8413 случаев. Тройку замыкает Московская область — 5980 случаев. Кроме того, за сутки медики зафиксировали 655 летальных исходов. Еще 21 714 человек выписали из больницы. Отметим, что штамм «омикрон» был выявлен в 64 регионах страны.