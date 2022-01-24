Песков заявил, что Путин принимает меры для обеспечения безопасности России

Дмитрий Песков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент России Владимир Путин принимает все необходимые меры для того, чтобы на должном уровне обеспечить безопасность и интересы России и ее граждан, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в понедельник, 24 января.

"Глава нашего государства как главнокомандующий и как тот человек, который определяет внешнюю политику нашей страны, он принимает необходимые меры для того, чтобы наша с вами безопасность была обеспечена, и для того, чтобы наши интересы были обеспечены", - подчеркнул Песков.

По его словам, именно этой цели служат переговоры по гарантиям безопасности России и США, инициированные именно российской стороной. Заключение договора будет способствовать снижению напряженности, заверил официальный представитель Кремля.

Напомним, 11 января 2022 года состоялись первые российско-американские переговоры по гарантиям безопасности в Европе. Как заявил замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков, эти переговоры были сложными, однако глубокими и конкретными.