Россия и США начали переговоры по гарантиям безопасности в Женеве Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В понедельник, 10 января, в Женеве начались российско-американские переговоры по гарантиям безопасности в Европе.

Напомним, ранее стороны провели предварительные переговоры в формате рабочего ужина. Как сообщил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков, разговор был сложным, однако деловым. Позже дипломат сообщил, что Вашингтон намерен восстановить работу Совета Россия–НАТО на условиях, которые неприемлемы для Москвы. По его словам, США сложно вести с РФ диалог на двусторонней основе из-за того, что им мешают «глаза и уши» некоторых союзников по Североатлантическому альянсу, которые отличаются особенной русофобией.

Как писал сайт kp.ru, 10 января пройдет встреча по стратегической стабильности между представителями России и США, а в среду, 12 января, состоятся переговоры Совета Россия - НАТО по гарантиям безопасности в Европе. Российскую сторону на заседании представит межведомственная делегация Министерства иностранных дел и Минобороны.