В Кремле объяснили ситуацию на российской бирже пессимизмом на мировом рынке

Дмитрий Песков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что ситуация на российской бирже связана с пессимизмом на мировом рынке.

Так он ответил на вопрос о росте курсов доллара и евро на фоне напряженной политической ситуации.

- Все международные рынки не могут не реагировать на подобную атмосферу (в мире), и все рынки сейчас находятся, скажем так, на стадии глубокого пессимизма, — сказал пресс-секретарь российского лидера в разговоре с журналистами.

По мнению Пескова, изменения на мировых рынках влияют на россиян в меньшей степени, чем на граждан других стран.

Напомним, курс рубля упал до рекордной отметки, впервые с ноября 2020 года достигнув показателя 79 рублей за доллар. Соответствующие данные размещены на сайте Московской биржи. Падение достигло своего пика 24 января 2022 года в 14 часов по московскому времени, после чего российская валюта немного укрепилась по отношению к американской. По данным на 14:18 (мск) курс доллара составляет 78,5-78,6 рубля.