Участники ПАСЕ оспорили полномочия делегации РФ на открытии зимней сессии

Участники зимней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) сегодня, 24 января оспорили полномочия делегации РФ в организации. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Участники зимней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) сегодня, 24 января оспорили полномочия делегации РФ в организации. Об этом сообщили в ходе открытия зимней сессии ПАСЕ в Страсбурге, передает ТАСС.

Всего было подано два протеста. За предложение литовского парламентария Эмануэлиса Зингериса отдали голоса 49 участников сессии, за инициативу депутата из Украины Евгении Кравчук - 47. Как уточнили накануне голосования, за инициативу должны были проголосовать минимум 30 депутатов из пяти и более разных национальных делегаций.

Таким образом, протест получил необходимую поддержку.

"В связи с этим, полномочия российской делегации без дебатов направят в постоянную комиссию - комиссию по регламенту", – отметил председательствующий.

Отмети, что Зингерис с членами украинской делегации выступают с запросами на оспаривание полномочий делегации из РФ на открытии каждой зимней сессии. Это происходит именно в ходе первого заседания в году, так как в этот период все делегации заявляют свое участие в работе ассамблеи в текущем году. В стартовый день сессии происходит автоматическое подтверждение полномочий делегаций, если со стороны членов ПАСЕ не были высказаны возражения.

Ранее Kp.ru писал, что ПАСЕ сократила свою миссию на парламентских в России до пяти наблюдателей из-за коронавируса.