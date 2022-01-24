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В мире24 января 2022 12:04

Участники ПАСЕ оспорили полномочия делегации РФ на открытии зимней сессии

Всего они подали два протеста
Анна БЕЗРУКОВА
Комментарии (9)Комментарии (9)(9)
Участники зимней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) сегодня, 24 января оспорили полномочия делегации РФ в организации.

Участники зимней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) сегодня, 24 января оспорили полномочия делегации РФ в организации.

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Участники зимней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) сегодня, 24 января оспорили полномочия делегации РФ в организации. Об этом сообщили в ходе открытия зимней сессии ПАСЕ в Страсбурге, передает ТАСС.

Всего было подано два протеста. За предложение литовского парламентария Эмануэлиса Зингериса отдали голоса 49 участников сессии, за инициативу депутата из Украины Евгении Кравчук - 47. Как уточнили накануне голосования, за инициативу должны были проголосовать минимум 30 депутатов из пяти и более разных национальных делегаций.

Таким образом, протест получил необходимую поддержку.

"В связи с этим, полномочия российской делегации без дебатов направят в постоянную комиссию - комиссию по регламенту", – отметил председательствующий.

Отмети, что Зингерис с членами украинской делегации выступают с запросами на оспаривание полномочий делегации из РФ на открытии каждой зимней сессии. Это происходит именно в ходе первого заседания в году, так как в этот период все делегации заявляют свое участие в работе ассамблеи в текущем году. В стартовый день сессии происходит автоматическое подтверждение полномочий делегаций, если со стороны членов ПАСЕ не были высказаны возражения.

Ранее Kp.ru писал, что ПАСЕ сократила свою миссию на парламентских в России до пяти наблюдателей из-за коронавируса.