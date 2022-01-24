ЕС выделит Украине помощь в размере 1,2 млрд евро

Урсула фон дер Ляйнен заявила о выделении Украины финансовой помощи. Фото: REUTERS

Помощь в размере 1,2 млрд евро получит Украина от Евросоюза. Об этом в понедельник 24 января заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Фон дер Ляйен объяснила, что новый пакет макрофинансовой помощи в 1,2 млрд евро поможет Украине удовлетворить финансовые потребности на фоне кризиса и выразила надежду, что Совет и Европарламент в ближайшее время утвердят этот пакет. Также глава Еврокомиссии заявила, что вскоре ЕС планирует новые финансовые вливания в Украину.

«Более того, скоро мы начнем работать над второй - более большой - программой макрофинансовой помощи, чтобы поддержать усилия по модернизации страны», - цитирует Урсулу фон дер Ляйен ТАСС.

Тем временем на Украине придумывают сценарии «вторжения» — один страшнее и фантастичнее другого. Подробности здесь на kp.ru.

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