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Политика24 января 2022 12:05

ЕС выделит Украине помощь в размере 1,2 млрд евро

Украина получит от ЕС 1,2 млрд евро
Мария ПАВЛОВА
Комментарии (32)Комментарии (32)(32)
Урсула фон дер Ляйнен заявила о выделении Украины финансовой помощи.

Урсула фон дер Ляйнен заявила о выделении Украины финансовой помощи.

Фото: REUTERS

Помощь в размере 1,2 млрд евро получит Украина от Евросоюза. Об этом в понедельник 24 января заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Фон дер Ляйен объяснила, что новый пакет макрофинансовой помощи в 1,2 млрд евро поможет Украине удовлетворить финансовые потребности на фоне кризиса и выразила надежду, что Совет и Европарламент в ближайшее время утвердят этот пакет. Также глава Еврокомиссии заявила, что вскоре ЕС планирует новые финансовые вливания в Украину.

«Более того, скоро мы начнем работать над второй - более большой - программой макрофинансовой помощи, чтобы поддержать усилия по модернизации страны», - цитирует Урсулу фон дер Ляйен ТАСС.

Тем временем на Украине придумывают сценарии «вторжения» — один страшнее и фантастичнее другого. Подробности здесь на kp.ru.

Ранее сообщалось, что более 60 процентов украинцев выступают против второго президентского срока Зеленского.