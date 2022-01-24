Песков заявил о высокой опасности угрозы наступления Украины на Донбасс

Песков заявил о высокой опасности наступления Украины на Донбасс. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Украина готовится к наступательным действиям в Донбассе. Об этом Песков сказал в понедельник 24 января.

Пресс-секретарь Путина отметил, что украинские военные и техника концентрируются на линии соприкосновения в Донбассе в большом количестве, что может говорить о подготовке к наступательным действиям, что вызывает серьезное беспокойство Кремля.

«Действительно, украинские власти концентрируют огромное количество сил и средств на линии соприкосновения. Действительно, характер этой концентрации говорит о подготовке к наступательным действиям. Действительно, такая угроза сейчас есть. И, действительно, каждая отдельно взятая единица оружия, будь то оборонительная или наступательная, лишний раз вдохновляет горячие головы в Киеве для начала этой операции. Нас это не может не беспокоить», - цитирует Пескова ТАСС.

Дмитрий Песков отметил, что уровень угрозы провокаций со стороны ВС Украины в отношении Донбасса повысился.

«Угроза есть, и сейчас она очень высока. Она выше, чем ранее», - заявил Песков.

В то же время Дмитрий Песков озвучил призыв к странам НАТО в общении с Киевом отвергать возможность силового решения конфликта.

«Мы в данном случае хотели бы, чтобы в своих многочисленных заявлениях страны НАТО все-таки каждый раз призывали Киев даже не помышлять о возможности силового урегулирования на Украине», - резюмировал Песков.

Ранее сообщалось, что ЕС выделит Украине помощь в размере 1,2 млрд евро. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Подробности здесь на kp.ru.