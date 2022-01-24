Мурашко сообщил, что в России вакцинировано от коронавируса 70% взрослого населения

Михаил Мурашко Фото: Алексей БУЛАТОВ

Глава Министерства здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что в стране вакцинировано от коронавирусной инфекции 70% взрослого населения.

- Российская Федерация поддерживает задачи, обговоренные в стратегии обеспечения глобальной вакцинации к COVID-19 к середине 2022 года, а именно достижения охвата вакцинации от новой коронавирусной инфекции 70% населения земного шара. В РФ охват населения уже достиг указанных цифр для взрослого населения, — сказал он на заседании исполкома ВОЗ.

Ранее оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией сообщил, что за минувшие сутки в России выявлено 65 109 случаев COVID-19. С начала пандемии зафиксировано 11 173 300 случаев. Лидером по показателю стала Москва, где за сутки заболели 19 509 человек. Вторым идет Санкт-Петербург — 8413 случаев. Тройку замыкает Московская область — 5980 случаев. Кроме того, за сутки медики зафиксировали 655 летальных исходов. Еще 21 714 человек выписали из больницы. Отметим, что штамм «омикрон» был выявлен в 64 регионах страны.