Песков прокомментировал обвинения Кадырова в адрес Каляпина и Милашиной Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал слова главы Чечни Рамзана Кадырова в адрес члена Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Игоря Каляпина и журналиста Елены Милашиной.

Напомним, ранее Кадыров заявил, что считает «террористами» члена СПЧ, руководителя «Комитета против пыток» Игоря Каляпина и журналистку «Новой газеты» Елену Милашину.

«Здесь нужно разбираться с заявлениями, там если прямые прям угрозы в отношении журналистов и в отношении упомянутого члена президентского Совета. Да, действительно, он употребляет слово "пособников террористов" в отношении этих людей - это его право, и право этих людей защищать свою честь и достоинство», - заявил представитель Кремля.

Песков подчеркнул, что каждый гражданин страны имеет права, в том числе реагировать на заявления, опровергая их, или «используя какие-то другие судебные варианты» для защиты чести и достоинства. Пресс-секретарь главы государства также заявил, что в Кремле «предпочли бы никак не комментировать и не вмешиваться» в предысторию и в «выяснение этих отношений».