Петр Толстой: делегация России покинет сессию ПАСЕ в случае ущемления своих прав

Глава делегации, вице-спикер Госдумы Петр Толстой Фото: Евгения ГУСЕВА

Российская делегация откажется участвовать в сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) при любом ущемлении своих прав. Об этом сегодня, 24 января в своем Telegram-канале написал глава делегации, вице-спикер Госдумы Петр Толстой.

"Наша позиция не изменилась: любое ущемление в правах наших парламентариев приведет к тому, что мы оставим сессию. Мы готовы к работе исключительно на равноправной основе, пользуясь всеми правами, содержащимися в уставе организации", - отметил он.

Также Петр Толстой сообщил, что решение по полномочиям делегации России примут в среду.

"Остается надеяться на здравый смысл наших коллег из Европы, которые не станут слушать провокаторов", - добавил он.

Как ранее писал Kp.ru, участники ПАСЕ оспорили полномочия делегации РФ на открытии зимней сессии. Всего подали два протеста. За инициативу литовского парламентария Зингериса проголосовали 49 участников сессии, депутата из Украины Кравчук – 47. В результате протест получил необходимую поддержку и полномочия делегации РФ без дебатов будут направлены постоянной комиссии.