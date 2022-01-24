Двадцать судов Балтийского флота РФ вышли на военные учения в море Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Двадцать боевых кораблей, катеров и судов обеспечения Балтийского флота России вышли на учения в море. Об этом в понедельник, 24 января, заявили в пресс-службе Западного военного округа (ЗВО).

"Двадцать боевых кораблей, катеров и судов обеспечения Балтийского флота покинули пункты постоянного базирования и вышли в назначенные районы Балтийского моря для выполнения задач в рамках плановых мероприятий боевой подготовки", - говорится в заявлении пресс-службы, где уточнили, что во время маневров будут отрабатываться задачи противолодочной и противовоздушной обороны.

В январе-феврале текущего года во всех зонах российских флотов состоятся серия военно-морских учений под общим руководством главкома Военно-морского флота. Учения необходимы для отработки действий ВМФ и ВКС по защите национальных интересов в Мировом океане, а также для противодействия военной угрозе государству с морских и океанских направлений.

Напомним, накануне два дивизиона С-400 направлены с Дальнего Востока на учения в Белоруссию.