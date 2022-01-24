Несколько человек пострадали при стрельбе в Гейдельбергском университете в Германии

Несколько человек пострадали при стрельбе в Гейдельбергском университете Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Неизвестный открыл стрельбу в лекционном зале Гейдельбергского университета в федеральной земле Баден-Вюртемберг на юго-западе Германии. В результате инцидента пострадали несколько человек. Об этом говорится в заявлении полиции Мангейма, где уточнили, что правоохранительные органы проводят масштабную операцию, а сам преступник мёртв.

«Один преступник ранил нескольких человек в лекционном зале из длинноствольного оружия. Сам преступник мёртв», - отмечено в сообщении полиции, опубликованном в Twitter.

Сотрудники полиции продолжают находиться на месте происшествия, а территория вблизи университета оцеплена.

Как передает агентство DPA со ссылкой на полицию, стрельбу в университете открыл студент, у которого было несколько ружей, позже он покончил с собой. Правоохранительные органы не видят политической или религиозной подоплёки в данном инциденте.

Напомним, в ноябре прошлого года при стрельбе у школы в США пострадали пять подростков.